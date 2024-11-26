Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Das Lügengespenst

ORF1Staffel 2024Folge 705vom 26.11.2024
23 Min.Folge vom 26.11.2024

In der Umgebung des Kasperlhauses treibt die Lügenhexe ihr Unwesen. Sie möchte alle dazu bringen zu lügen, und so droht sie jedem mit dem Lügengespenst, das jeden mitnimmt der nicht lügen möchte. So passiert es auch dem Kasperl, der es, obwohl er weiß, dass es gar keine Gespenster gibt, doch mit der Angst zu tun bekommt und darum versucht Simsi anzulügen. Doch das misslingt ihm ziemlich und die beiden beschließen die Lügenhexe reinzulegen. Bildquelle: ORF

