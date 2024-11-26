Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Das LügengespenstJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 705: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Das Lügengespenst
23 Min.Folge vom 26.11.2024
In der Umgebung des Kasperlhauses treibt die Lügenhexe ihr Unwesen. Sie möchte alle dazu bringen zu lügen, und so droht sie jedem mit dem Lügengespenst, das jeden mitnimmt der nicht lügen möchte. So passiert es auch dem Kasperl, der es, obwohl er weiß, dass es gar keine Gespenster gibt, doch mit der Angst zu tun bekommt und darum versucht Simsi anzulügen. Doch das misslingt ihm ziemlich und die beiden beschließen die Lügenhexe reinzulegen. Bildquelle: ORF
