Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffikopf und Blumentopf - 27.11.2024
Servus Kasperl
Folge 706: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Buffikopf und Blumentopf - 27.11.2024
24 Min.Folge vom 27.11.2024
Buffi hat von seinem Freund Jojo einen wunderschönen Blumentopf geschenkt bekommen, den er hegt und pflegt. Leider hat der böse Zauberer Tintifax davon erfahren und verzaubert diesen Blumentopf. Als Buffi daran riecht, wird er selbst zur Topfpflanze. Kann Kasperl seinem Freund helfen? Bildquelle: ORF
