Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein zauberhaftes Pärchen

ORF1Staffel 2024Folge 709vom 30.11.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein zauberhaftes Pärchen

24 Min.Folge vom 30.11.2024

Kasperl und Sepperl sind zum Fußballspielen verabredet. Doch plötzlich ist der Fußball verschwunden. Als dann auch noch die Posttasche des Briefträgers und der Gugelhupf der Großmutti auf einmal verschwunden sind, ist allen klar, dass das kein Zufall ist. Wer mag wohl dahinter stecken? Bildquelle: ORF

ORF1
