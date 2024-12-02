Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Kräuter für den Nikolaus - 02.12.2024Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 711: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Kräuter für den Nikolaus - 02.12.2024
24 Min.Folge vom 02.12.2024
Der Nikolaus hat sich mit seinem schweren Sack voller Geschenke bereits auf den langen Weg zu den Kindern gemacht. Als er vor dem Haus der Kräuterurschl ankommt, rutscht er aus und verstaucht sich seinen Fuß. Doch Glück im Unglück, denn für die Kräuterurschl ist ein verstauchter Fuß kein Problem. Ein Kräuterumschlag wird den Nikolo schnell wieder auf die Beine bringen. Doch während er mit der Kräuterurschl im Haus ist, wird sein Nikolosack von einer Räuberfrau gestohlen. Zum Glück sind Kasperl und Strolchi zur Stelle. Die Beiden machen sich sofort auf den Weg um all die schönen Nikologeschenke zurückzuholen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0