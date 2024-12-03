Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Ein Fest! Ein Superfest!Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 713: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Ein Fest! Ein Superfest!
22 Min.Folge vom 03.12.2024
Kasperl will Buffi eine tolle Überraschung bereiten. Buffi, der noch nie Geburtstag gefeiert hat, weil Drachen das nicht dürfen, soll sein erstes Geburtstagsfest bekommen. Kasperl findet nämlich, dass jeder ein Recht darauf hat, seinen Geburtstag zu feiern. Doch sowohl die Torte, als auch das Geschenk lösen sich sofort in Rauch auf. Da erscheint der alte Oberdrache persönlich. Er erzählt wie es dazu kam, dass Drachen nicht mehr Geburtstag feiern können. Bildquelle: ORF
