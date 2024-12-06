Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 716vom 06.12.2024
Sepperl kann Weihnachten kaum mehr erwarten. Er wünscht sich sehnlichst ein neues Fahrrad und ist der Meinung, Irma und Urma, die Hexenschwestern, könnten ihm doch ein Fahrrad herzaubern, dann müsste er nicht bis Weihnachten warten. Sofort läuft er zu den beiden Hexen, die sich auch bereit erklären zu zaubern. Doch wie so oft, geht das Ganze schief. Nun können nur mehr Kasperl und Großmutti helfen. Bildquelle: ORF

