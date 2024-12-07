Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wie zerronnen, so gewonnenJetzt kostenlos streamen
Folge 717: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Wie zerronnen, so gewonnen
23 Min.Folge vom 07.12.2024
Dr. Servatius hat einen wichtigen Auftrag für Kasperl und Pezi. Die Schneemänner des Winterkönigs, die jedes Jahr den Schlitten des Nikolaus ziehen, sind von der Sommerfee geraubt worden. Wenn Kasperl und Pezi es nicht schaffen die Schneemänner rechtzeitig zurück zu bringen, wird das Nikolausfest für dieses Jahr ausfallen. Bildquelle: ORF
