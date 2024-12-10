Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Spuk im Zoo

ORF1Staffel 2024Folge 720vom 10.12.2024
24 Min.Folge vom 10.12.2024

Im Zoo herrscht große Aufregung - angeblich treiben Gespenster ihr Unwesen. Kasperl und Trixi können das nicht so recht glauben, bis plötzlich auch noch das Geld aus der Zookassa fehlt. Haben womöglich diese angeblichen Gespenster etwas damit zu tun? Bildquelle: ORF

