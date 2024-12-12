Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Advent, Advent

ORF1Staffel 2024Folge 722vom 12.12.2024
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Advent, Advent

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Advent, AdventJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 722: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Advent, Advent

23 Min.Folge vom 12.12.2024

Der Briefträger vertauscht irrtümlich zwei Päckchen. Das eine sollte die Hexe Urma bekommen, sie hatte sich einen neuen Zaubertrank bestellt, das andere die Großmutti, die sich ein teures Rasierwasser aus Paris geordert hat. Sepperl ist der Leidtragende dieses Irrtums: Aus Neugierde schnuppert er an dem vermeintlichen Rasierwasser, und so passiert es: er verwandelt sich in eine Maus. Kasperl, der seinem Freund natürlich helfen möchte, macht sie mit ihm auf den Weg zum Hexenschloss... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen