ORF1Staffel 2024Folge 726vom 16.12.2024
22 Min.Folge vom 16.12.2024

Im Zoo soll das große Adventsingen stattfinden, doch Sauerbein, der Weihnachten nicht ausstehen kann, tut alles um das Fest zu verhindern, und so zaubert er alle Noten aus den Weihnachtsliederbüchern. Als Kasperl, Leopold und Trixi kommen, um sich auf das Adventsingen vorzubereiten, bekommt keiner auch nur einen schönen Ton heraus. Sogar Trixis Weihnachts-CD scheint von Sauerbeins Zauber betroffen, denn die Lieder hören sich allesamt schrecklich an. Und so sieht alles ganz danach aus, als ob Weihnachten diesmal ohne Weihnachtslieder auskommen müsste! Bildquelle: ORF

