Folge 738: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: 1, 2, 3 - Rodelzauberei
20 Min.Folge vom 27.12.2024
Kasperl hat eine schöne Überraschung für Buffi. Der Rodlerclub veranstaltet ein großes Rodelrennen und Kasperl möchte gemeinsam mit Buffi daran teilnehmen. Überrascht stellen sie fest, dass sich auch der Zauberer Tintifax auf der Teilnehmerliste eingetragen hat. Was sie noch nicht wissen, ist, dass Tintifax kein faires Spiel spielt. Das merken sie erst, als sie ihre Rodel vor dem Rennen vom Dachboden holen. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0