Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der rote Schneemann
Servus Kasperl
Folge 739: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der rote Schneemann
26 Min.Folge vom 28.12.2024
Hexe Hu hat den Hexenwettbewerb verschlafen und muss sich deshalb der Schneefee geschlagen gegeben, die es geschafft hat ein Schneewesen lebendig zu zaubern. Da kommt ihr der Schneemann von Kasperl und Leopold gerade recht! Sie will allen beweisen, dass sie die beste Hexe weit und breit ist und verhext ihn in einen lebendigen, roten, bitterbösen Schneemann, der nichts Gutes im Schilde führt. Bildquelle: ORF
