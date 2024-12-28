Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2024Folge 739vom 28.12.2024
26 Min.Folge vom 28.12.2024

Hexe Hu hat den Hexenwettbewerb verschlafen und muss sich deshalb der Schneefee geschlagen gegeben, die es geschafft hat ein Schneewesen lebendig zu zaubern. Da kommt ihr der Schneemann von Kasperl und Leopold gerade recht! Sie will allen beweisen, dass sie die beste Hexe weit und breit ist und verhext ihn in einen lebendigen, roten, bitterbösen Schneemann, der nichts Gutes im Schilde führt. Bildquelle: ORF

