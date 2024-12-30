Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die HerbertsucheJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 741: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Herbertsuche
24 Min.Folge vom 30.12.2024
Die Hexe Irma kann über ihre Schwester Urma nur mehr den Kopf schütteln. Da es dieser draußen zu kalt ist, hat sie ihren Schneemann, genannt Herbert, ins Schloss gebracht. Als Irma ihr erklärt, dass Herbert schmelzen wird, ist Urma verzweifelt. Sie bittet Irma einen Zauber auszusprechen um Herbert am Schmelzen zu hindern. Um ihre Ruhe zu haben, erfüllt Irma diesen Wunsch. Urma ist überglücklich, allerdings nicht lange, denn der "neue" Herbert steckt voller unerwarteter Überraschungen. Bildquelle: ORF
