Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der Mondstaub
Servus Kasperl
Folge 598: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der Mondstaub
Die Großmutti vom Kasperl hat schlimme Halsschmerzen und Husten. Da kommt der Wanderer, der beim Kasperlhaus eine Rast macht, gerade recht. Es ist der Mond, der auf dem Weg zu den 7 Zwergen ist, um ihnen Mondstaub zu bringen. Die Zwerge sind nämlich auch krank, und Mondstaub heilt jede Krankheit. Und so ist die Großmutti im Handumdrehen wieder gesund. Doch bevor sich der Mond weiter auf den Weg zu den Zwergen machen kann, wird er von der Räuberfrau Schlurfi entführt. Sie möchte unbedingt den wertvollen Mondstaub haben, um diesen, für viel Geld, verkaufen zu können. Sie hat allerdings nicht mit Kasperl und Strolchi gerechnet, die den Mond natürlich nicht im Stich lassen. Bildquelle: ORF
