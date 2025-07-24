Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der Mondstaub

ORF1Staffel 2025Folge 598vom 24.07.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der Mondstaub

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der MondstaubJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 598: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Der Mondstaub

23 Min.Folge vom 24.07.2025

Die Großmutti vom Kasperl hat schlimme Halsschmerzen und Husten. Da kommt der Wanderer, der beim Kasperlhaus eine Rast macht, gerade recht. Es ist der Mond, der auf dem Weg zu den 7 Zwergen ist, um ihnen Mondstaub zu bringen. Die Zwerge sind nämlich auch krank, und Mondstaub heilt jede Krankheit. Und so ist die Großmutti im Handumdrehen wieder gesund. Doch bevor sich der Mond weiter auf den Weg zu den Zwergen machen kann, wird er von der Räuberfrau Schlurfi entführt. Sie möchte unbedingt den wertvollen Mondstaub haben, um diesen, für viel Geld, verkaufen zu können. Sie hat allerdings nicht mit Kasperl und Strolchi gerechnet, die den Mond natürlich nicht im Stich lassen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen