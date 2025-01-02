Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Eine seltsame WinterwieseJetzt kostenlos streamen
23 Min.Folge vom 02.01.2025
Der böse Zauberer Tintifax treibt wieder einmal sein Unwesen. Diesmal stiehlt er allen Kindern ihre Wintersachen und bringt sie auf die Winterwiese der Stadt. Nur er allein soll dort rodeln oder Skifahren können. Als Kasperl und Buffi das herausfinden sind sie empört. Leider hat Tintifax die Wiese verzaubert, und niemand kann sie betreten. Da bekommen Kasperl und Buffi unerwartete Hilfe. Bildquelle: ORF
