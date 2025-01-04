Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Klaudiwau auf BärenklauJetzt kostenlos streamen
Folge 745: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Klaudiwau auf Bärenklau
22 Min.Folge vom 04.01.2025
Vor dem Kasperlhaus taucht ein kleiner Eisbär, namens Brummi auf. Kasperl und Hopsi vermuten, dass er aus dem Zoo entlaufen ist und gehen ins Haus um die Zoodirektorin anzurufen. Währenddessen wird Brummi von dem bösen Tierfänger Klaudiwau entführt. Er möchte den kleinen Eisbären um viel Geld an einen Zirkus verkaufen. Die Direktorin und Brumm, die Eisbärmutter sind verzweifelt, aber Kasperl und Hopsi machen sich sofort auf den Weg, um den kleinen Bären zurückzuholen... Bildquelle: ORF
