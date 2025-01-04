Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Klaudiwau auf Bärenklau - 04.01.2025

ORF1Staffel 2025Folge 745vom 04.01.2025
22 Min.Folge vom 04.01.2025

Vor dem Kasperlhaus taucht ein kleiner Eisbär, namens Brummi auf. Kasperl und Hopsi vermuten, dass er aus dem Zoo entlaufen ist und gehen ins Haus um die Zoodirektorin anzurufen. Währenddessen wird Brummi von dem bösen Tierfänger Klaudiwau entführt. Er möchte den kleinen Eisbären um viel Geld an einen Zirkus verkaufen. Die Direktorin und Brumm, die Eisbärmutter sind verzweifelt, aber Kasperl und Hopsi machen sich sofort auf den Weg, um den kleinen Bären zurückzuholen... Bildquelle: ORF

