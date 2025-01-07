Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Sack voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Folge 748: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Sack voller Überraschungen
23 Min.Folge vom 07.01.2025
Kasperl, Strolchi und Simsi wollen gemeinsam rodeln gehen, als plötzlich Herr Fridolin völlig verzweifelt auftaucht. Ein Mann und eine Frau sollen ihm alles, was er besitzt, gestohlen haben. Kasperl und seine beiden Freunde machen sich natürlich sofort auf die Suche nach den gestohlenen Sachen und den beiden Räubern. Bildquelle: ORF
