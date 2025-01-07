Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Sack voller Überraschungen

ORF1Staffel 2025Folge 748vom 07.01.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Sack voller Überraschungen

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Sack voller ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 748: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein Sack voller Überraschungen

23 Min.Folge vom 07.01.2025

Kasperl, Strolchi und Simsi wollen gemeinsam rodeln gehen, als plötzlich Herr Fridolin völlig verzweifelt auftaucht. Ein Mann und eine Frau sollen ihm alles, was er besitzt, gestohlen haben. Kasperl und seine beiden Freunde machen sich natürlich sofort auf die Suche nach den gestohlenen Sachen und den beiden Räubern. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen