Folge 749: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der verhexte Bürgermeister
25 Min.Folge vom 09.01.2025
Trixi soll zur besten Tierpflegerin ernannt werden und deshalb vom Bürgermeister einen Pokal überreicht bekommen. Als die Hexe Hu davon erfährt, packt sie der Neid und so beschließt die böse Hexe, den Pokal zu stehlen. Dem nicht genug, verhext sie auch noch den Bürgermeister, der plötzlich nur noch "hu" sagen kann... Bildquelle: ORF
