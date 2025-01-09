Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der verhexte Bürgermeister

ORF1Staffel 2025Folge 749vom 09.01.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der verhexte Bürgermeister

25 Min.Folge vom 09.01.2025

Trixi soll zur besten Tierpflegerin ernannt werden und deshalb vom Bürgermeister einen Pokal überreicht bekommen. Als die Hexe Hu davon erfährt, packt sie der Neid und so beschließt die böse Hexe, den Pokal zu stehlen. Dem nicht genug, verhext sie auch noch den Bürgermeister, der plötzlich nur noch "hu" sagen kann... Bildquelle: ORF

ORF1
