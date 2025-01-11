Servus Kasperl: Kasperl & Co: Mitternachts im Märchenmoor - 11.01.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 751: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Mitternachts im Märchenmoor - 11.01.2025
23 Min.Folge vom 11.01.2025
Als die Hexe Irma ihrer Schwester Urma eines Nachts das Märchen des gestiefelten Katers vorliest, und sie an die Stelle kommen an der der Zauberer sich in eine Maus verwandelt, passiert es: Urma wird ebenfalls zur Maus. Irma ist verzweifelt, da sie keine Ahnung hat, warum diese Verwandlung passiert ist. Sie bittet Kasperl und Sepperl zu Hilfe. Diese finden Rat bei Professor Spekulatius, der ihnen erzählt, dass diese Nacht eine ganz besondere Nacht ist. Bildquelle: ORF
