Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zirkus Tintifax

ORF1Staffel 2025Folge 754vom 14.01.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zirkus Tintifax

24 Min.Folge vom 14.01.2025

Wieder einmal schmiedet Tintifax einen hinterlistigen Plan, um Kasperl und Buffi zu fangen. Er bringt ihnen persönlich eine Eintrittskarte für seinen neuen Zirkus vorbei. Kasperl und Buffi sollen seine Ehrengäste sein. Die beiden sind natürlich misstrauisch und beschließen sich diesen Zirkus nur äußerst vorsichtig anzusehen ... Bildquelle: ORF

ORF1
