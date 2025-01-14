Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zirkus TintifaxJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 754: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zirkus Tintifax
24 Min.Folge vom 14.01.2025
Wieder einmal schmiedet Tintifax einen hinterlistigen Plan, um Kasperl und Buffi zu fangen. Er bringt ihnen persönlich eine Eintrittskarte für seinen neuen Zirkus vorbei. Kasperl und Buffi sollen seine Ehrengäste sein. Die beiden sind natürlich misstrauisch und beschließen sich diesen Zirkus nur äußerst vorsichtig anzusehen ... Bildquelle: ORF
Servus Kasperl
