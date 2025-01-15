Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2025Folge 755vom 15.01.2025
24 Min.Folge vom 15.01.2025

Kasperl, Leopold und Trixi pflanzen im Zoo einen Apfelbaum. Doch noch bevor sie den ersten Apfel pflücken können, verzaubert Sauerbein den Baum mitsamt der Früchte: wer einen Apfel isst, soll selbst ein Apfel werden - und so passiert es mit Gustav, als dieser in den ersten Apfel beißt. Bildquelle: ORF

