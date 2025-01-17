Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2025Folge 757vom 17.01.2025
24 Min.Folge vom 17.01.2025

In der Kasperlvilla soll ein Flohmarkt stattfinden. Beim Zusammensuchen der alten Sachen, die noch verkauft werden können, entdecken Kasperl und Sepperl ein altes geheimnisvolles Buch. Als die beiden sich dieses genauer ansehen und Sepperl einen Spruch, der neben dem Bild eines Drachen steht, vorliest, passiert es. Sepperl hat plötzlich einen Drachenschwanz. Hoffentlich können ihre Freundinnen, die Hexenschwestern Urma und Irma helfen. Bildquelle: ORF

