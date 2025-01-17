Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das DrachenschwänzchenJetzt kostenlos streamen
Folge 757: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Das Drachenschwänzchen
24 Min.Folge vom 17.01.2025
In der Kasperlvilla soll ein Flohmarkt stattfinden. Beim Zusammensuchen der alten Sachen, die noch verkauft werden können, entdecken Kasperl und Sepperl ein altes geheimnisvolles Buch. Als die beiden sich dieses genauer ansehen und Sepperl einen Spruch, der neben dem Bild eines Drachen steht, vorliest, passiert es. Sepperl hat plötzlich einen Drachenschwanz. Hoffentlich können ihre Freundinnen, die Hexenschwestern Urma und Irma helfen. Bildquelle: ORF
