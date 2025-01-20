Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2025Folge 760vom 20.01.2025
26 Min.Folge vom 20.01.2025

Kasperl und Buffi bekommen Besuch von einem anderen Stern. Einen Xurrdimurr! Dieser kommt in friedlicher Absicht. Er soll für seinen Stern Blumen von der Erde holen. Kasperl und Buffi helfen ihm gerne und führen ihn zu einer wunderschönen Blumenwiese. Leider hat der Zauberer Tintifax dort alle Blumen verzaubert. Statt zu riechen, stinken sie. Doch auch der Xurrdimurr hat Zauberkräfte. Bildquelle: ORF

ORF1
