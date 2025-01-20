Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Der seltsame BesuchJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 760: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Der seltsame Besuch
26 Min.Folge vom 20.01.2025
Kasperl und Buffi bekommen Besuch von einem anderen Stern. Einen Xurrdimurr! Dieser kommt in friedlicher Absicht. Er soll für seinen Stern Blumen von der Erde holen. Kasperl und Buffi helfen ihm gerne und führen ihn zu einer wunderschönen Blumenwiese. Leider hat der Zauberer Tintifax dort alle Blumen verzaubert. Statt zu riechen, stinken sie. Doch auch der Xurrdimurr hat Zauberkräfte. Bildquelle: ORF
