Folge 761: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der Schatz im Zoo
27 Min.Folge vom 21.01.2025
Kasperl, Leopold und Max spielen Piraten und finden dabei sogar eine echte Schatzkarte! Der Schatz kommt wie gerufen, denn Ella, die Elefantendame, braucht dringend eine neue Heizung für ihr Haus. Gut gelaunt wollen sich die drei Freunde jetzt auf die Suche nach dem Schatz machen, doch die Schatzkarte scheint wie vom Erdboden verschluckt. Ob Zick und Zack, die beiden Räuber, dahinter stecken? Bildquelle: ORF
