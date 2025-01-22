Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Gut gebrüllt, LöweJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 762: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Gut gebrüllt, Löwe
22 Min.Folge vom 22.01.2025
Hopsi, der Schnee liebt, kann gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, die das nicht tun. Ein Beispiel dafür ist die Hexe Wackelkopf. Als Hopsi beginnt sie mit Schneebällen zu bewerfen um mit ihr eine Schneeballschlacht zu machen, versteht diese keinen Spaß und entführt Hopsi in ihr Hexenhaus. Kasperl macht sich sofort auf den Weg, um seinen Freund zu befreien. Dabei trifft er auf einen Tierpfleger, dem ein Löwe entlaufen ist. So muss Kasperl gleich zwei Abenteuer auf einmal bestehen. Bildquelle: ORF
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