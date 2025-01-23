Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der HexentangoJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 763: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Hexentango
24 Min.Folge vom 23.01.2025
Prinz Leonardo möchte sich verheiraten. Zu diesem Zwecke wird ein großes Fest vorbereitet, und die beste Tänzerin soll die Braut werden. Diese Entscheidung löst in ganz Pimperlhausen ein Tanzfieber aus, dass sogar die zwei Hexenschwestern Urma und Irma erreicht. Da die beiden aber feststellen müssen, dass Tanzen nicht zu ihren Talenten gehört, beschließen sie, dass wenn nicht eine von ihnen, auch keine andere Prinzessin werden soll, und so wird Prinz Leonardo durch einen verzauberten Brief in eine Tanzmaus verwandelt. Kasperl und Charlotte werden von Bonifazius, dem verzweifelten Diener des Prinzen, um Hilfe gebeten ... Bildquelle: ORF
