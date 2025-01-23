Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Hexentango

ORF1Staffel 2025Folge 763vom 23.01.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Hexentango

Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der HexentangoJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 763: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Der Hexentango

24 Min.Folge vom 23.01.2025

Prinz Leonardo möchte sich verheiraten. Zu diesem Zwecke wird ein großes Fest vorbereitet, und die beste Tänzerin soll die Braut werden. Diese Entscheidung löst in ganz Pimperlhausen ein Tanzfieber aus, dass sogar die zwei Hexenschwestern Urma und Irma erreicht. Da die beiden aber feststellen müssen, dass Tanzen nicht zu ihren Talenten gehört, beschließen sie, dass wenn nicht eine von ihnen, auch keine andere Prinzessin werden soll, und so wird Prinz Leonardo durch einen verzauberten Brief in eine Tanzmaus verwandelt. Kasperl und Charlotte werden von Bonifazius, dem verzweifelten Diener des Prinzen, um Hilfe gebeten ... Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 3 Staffeln und Folgen