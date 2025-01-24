Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezi & KaspunzelJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 764: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezi & Kaspunzel
23 Min.Folge vom 24.01.2025
Kasperl und Pezi probieren heimlich Onkel Rappelkopfs neueste Erfindung aus: eine Verkleidungsautomatikmaschine. Leider geht etwas schief und Kasperl ist nicht verkleidet, sondern ganz klein und der "Zurück-Knopf" funktioniert nicht. Verzweifelt bittet Pezi den Zauberer Kurukux um Hilfe. Bildquelle: ORF
