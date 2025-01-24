Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezi & Kaspunzel

ORF1Staffel 2025Folge 764vom 24.01.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezi & Kaspunzel

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezi & KaspunzelJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 764: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Pezi & Kaspunzel

23 Min.Folge vom 24.01.2025

Kasperl und Pezi probieren heimlich Onkel Rappelkopfs neueste Erfindung aus: eine Verkleidungsautomatikmaschine. Leider geht etwas schief und Kasperl ist nicht verkleidet, sondern ganz klein und der "Zurück-Knopf" funktioniert nicht. Verzweifelt bittet Pezi den Zauberer Kurukux um Hilfe. Bildquelle: ORF

