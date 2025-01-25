Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Wo ist der Schatz?Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 765: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Wo ist der Schatz?
23 Min.Folge vom 25.01.2025
Emil und Werner, zwei Schneemänner, die im Kasperlhaus zu Besuch waren, machen vor einer Höhle im Wald Rast. Sie haben einen schweren Rucksack dabei, der voll mit Lebkuchen, Äpfeln und Orangen ist, Geschenke von der Großmutti. Irrtümlich glaubt die Feuerhexe, die die Höhle bewohnt, dass der Rucksack voller Edelsteine und Diamanten ist. Obwohl die Schneemänner beteuern, dass sie im Irrtum ist, nimmt die Hexe die beiden gefangen. Doch Kasperl & Strolchi sind schon unterwegs. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0