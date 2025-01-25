Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Wo ist der Schatz?

ORF1Staffel 2025Folge 765vom 25.01.2025
23 Min.Folge vom 25.01.2025

Emil und Werner, zwei Schneemänner, die im Kasperlhaus zu Besuch waren, machen vor einer Höhle im Wald Rast. Sie haben einen schweren Rucksack dabei, der voll mit Lebkuchen, Äpfeln und Orangen ist, Geschenke von der Großmutti. Irrtümlich glaubt die Feuerhexe, die die Höhle bewohnt, dass der Rucksack voller Edelsteine und Diamanten ist. Obwohl die Schneemänner beteuern, dass sie im Irrtum ist, nimmt die Hexe die beiden gefangen. Doch Kasperl & Strolchi sind schon unterwegs. Bildquelle: ORF

ORF1
