Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Burillo und Theresa
Servus Kasperl
Folge 766: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Burillo und Theresa
23 Min.Folge vom 28.01.2025
Theresa, eine liebe Freundin von Kasperl und Hopsi, ist zu Gast im Kasperlhaus. Theresa, die nicht gehen kann und im Rollstuhl sitzt, wird von allen umsorgt und bemuttert. Das Problem ist nur, dass Theresa das gar nicht möchte. Sie möchte ganz normal, wie all die anderen behandelt werden. Doch leider will das niemand begreifen, auch Kasperl und Hopsi nicht. Erst ein aufregendes Erlebnis im Wald ändert die Meinung der beiden. Bildquelle: ORF
Servus Kasperl
Altersfreigabe:
0