ORF1Staffel 2025Folge 766vom 28.01.2025
23 Min.Folge vom 28.01.2025

Theresa, eine liebe Freundin von Kasperl und Hopsi, ist zu Gast im Kasperlhaus. Theresa, die nicht gehen kann und im Rollstuhl sitzt, wird von allen umsorgt und bemuttert. Das Problem ist nur, dass Theresa das gar nicht möchte. Sie möchte ganz normal, wie all die anderen behandelt werden. Doch leider will das niemand begreifen, auch Kasperl und Hopsi nicht. Erst ein aufregendes Erlebnis im Wald ändert die Meinung der beiden. Bildquelle: ORF

ORF1
