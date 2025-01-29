Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Co.: Zwei wie Pech und Schwefel - 29.01.2025

ORF1Staffel 2025Folge 767vom 29.01.2025
Kasperl und Sepperl machen sich mit ihrem Märchenbuch auf den Weg zu den Hexenschwestern Urma und Irma, um gemeinsam Märchen zu lesen. Während sie unterwegs sind, passiert im Hexenlabor etwas Schreckliches: Irma probiert einen streng geheimen neuen Zauberspruch aus, den sie nicht einmal Urma verrät. Dieser funktioniert allerdings nicht so wie er sollte und Irma verschwindet mit Blitz und Donner. So kommt es, dass Kasperl und Sepperl eine vollkommen verzweifelte Urma vorfinden. Sie weiß keinen Gegenzauberspruch, da sie ja Irmas Spruch nicht kennt. Kasperl hat die rettende Idee: Sicher wissen die Gebrüder Grimm, die Urheber vieler Märchen, Rat. Und so machen sich Kasperl und Sepperl auf den Weg ans Ende der Welt, denn dort leben die beiden ... Bildquelle: ORF

