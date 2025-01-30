Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der Hauptgewinn

ORF1Staffel 2025Folge 768vom 30.01.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der Hauptgewinn

Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der HauptgewinnJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 768: Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Der Hauptgewinn

23 Min.Folge vom 30.01.2025

Kasperl und Pezi haben bei einem Preisausschreiben den ersten Preis gewonnen, eine Wochenendbehausung am Ufer des Waldsees. Doch als sie dort ankommen, erleben sie eine wenig erfreuliche Überraschung. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen