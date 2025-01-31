Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein eisiges AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 769: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Ein eisiges Abenteuer
24 Min.Folge vom 31.01.2025
Die Hexe Wackelzahn borgt sich Kasperls Rodel aus, um damit einen schweren Sack mit Brennholz für die Großmutti transportieren zu können. Als sie den Sack auf die Rodel laden möchte, kommt Eiswind, der immer Unruhe stiftet. So auch diesmal: Da er glaubt, in dem Sack seien lauter Nikologeschenke, friert er die Hexe mit seinem Atem ein und stiehlt den Sack samt der Rodel. Da kann nur noch einer helfen - Kasperl! Bildquelle: ORF
