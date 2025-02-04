Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die HexentorteJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 773: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Die Hexentorte
23 Min.Folge vom 04.02.2025
Die Hexen Irma und Urma sind schwer beleidigt. Die Großmutti vom Kasperl hat Geburtstag und alle Freunde haben eine Einladung zum Fest bekommen, nur sie nicht. Sie wissen nicht, dass der Briefträger vergessen hat, ihre Einladung zuzustellen. Bevor dieser Irrtum aufgeklärt werden kann, verzaubert Irma aus Rache die Geburtstagstorte. Als die Großmutti von ihrer Torte nascht, verwandelt sie sich in einen Gugelhupf. Bildquelle: ORF
