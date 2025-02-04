Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2025Folge 773vom 04.02.2025
23 Min.Folge vom 04.02.2025

Die Hexen Irma und Urma sind schwer beleidigt. Die Großmutti vom Kasperl hat Geburtstag und alle Freunde haben eine Einladung zum Fest bekommen, nur sie nicht. Sie wissen nicht, dass der Briefträger vergessen hat, ihre Einladung zuzustellen. Bevor dieser Irrtum aufgeklärt werden kann, verzaubert Irma aus Rache die Geburtstagstorte. Als die Großmutti von ihrer Torte nascht, verwandelt sie sich in einen Gugelhupf. Bildquelle: ORF

