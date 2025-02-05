Servus Kasperl: Kasperl & Pezi: Gefährliche SüßigkeitenJetzt kostenlos streamen
23 Min.Folge vom 05.02.2025
Pezi nimmt von einem unheimlichen Fremden ein Lutschbonbon an. Als er es gegessen hat, verändert er sich plötzlich. In dem Fremden sieht Pezi plötzlich seinen besten Freund, alle anderen sind Feinde, auch Kasperl. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0