Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Fitzli und Pitzli im Zauberwald - 12.02.2025

ORF1Staffel 2025Folge 779vom 12.02.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Fitzli und Pitzli im Zauberwald - 12.02.2025

Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Fitzli und Pitzli im Zauberwald - 12.02.2025Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 779: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Fitzli und Pitzli im Zauberwald - 12.02.2025

23 Min.Folge vom 12.02.2025

Die Kobolde Fitzli und Pitzli treiben wieder einmal ihr Unwesen. Diesmal haben sie es allerdings übertrieben. Sie haben den Zauberhut des Zauberers Finstermünz gestohlen. Dieser ist nun bitterböse und versucht die beiden Kobolde zu erwischen. Als diese auch noch Kasperls Zipfelmütze stibitzen, ist auch Kasperl hinter den beiden her. Er ist ihnen zwar nicht böse, aber seine Zipfelmütze möchte er doch wieder haben. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

