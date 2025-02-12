Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Fitzli und Pitzli im Zauberwald - 12.02.2025Jetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 779: Servus Kasperl: Kasperl & Strolchi: Fitzli und Pitzli im Zauberwald - 12.02.2025
23 Min.Folge vom 12.02.2025
Die Kobolde Fitzli und Pitzli treiben wieder einmal ihr Unwesen. Diesmal haben sie es allerdings übertrieben. Sie haben den Zauberhut des Zauberers Finstermünz gestohlen. Dieser ist nun bitterböse und versucht die beiden Kobolde zu erwischen. Als diese auch noch Kasperls Zipfelmütze stibitzen, ist auch Kasperl hinter den beiden her. Er ist ihnen zwar nicht böse, aber seine Zipfelmütze möchte er doch wieder haben. Bildquelle: ORF
