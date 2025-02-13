Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das gelbe Monster

ORF1Staffel 2025Folge 780vom 13.02.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das gelbe Monster

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das gelbe MonsterJetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 780: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das gelbe Monster

22 Min.Folge vom 13.02.2025

Ein gelbes Monster hat den liebevoll angelegten Blumengarten vor der Kasperlwohnung zerstört. Zuerst sind Kasperl und Buffi sehr böse, doch dann stellt sich heraus, dass das Monster nicht böse, sondern nur unerfahren ist. Es kommt aus dem Monsterland um Blumen zu holen. Da es das erste Mal diese Aufgabe übernommen hat, weiß es noch nicht, dass Blumen kaputt gehen, wenn man sie einfach nur ausreißt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Servus Kasperl
ORF1
Servus Kasperl

Servus Kasperl

Alle 2 Staffeln und Folgen