Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das gelbe MonsterJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 780: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Das gelbe Monster
22 Min.Folge vom 13.02.2025
Ein gelbes Monster hat den liebevoll angelegten Blumengarten vor der Kasperlwohnung zerstört. Zuerst sind Kasperl und Buffi sehr böse, doch dann stellt sich heraus, dass das Monster nicht böse, sondern nur unerfahren ist. Es kommt aus dem Monsterland um Blumen zu holen. Da es das erste Mal diese Aufgabe übernommen hat, weiß es noch nicht, dass Blumen kaputt gehen, wenn man sie einfach nur ausreißt. Bildquelle: ORF
