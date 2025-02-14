Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der zerbrochene ZauberstabJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 781: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Der zerbrochene Zauberstab
26 Min.Folge vom 14.02.2025
Lila wird zum Feen-Kongress geladen und Kasperl und Leopold sollen auf ihren Garten aufpassen. Zur Hilfe überlässt sie den beiden ihren Zauberstab. Alles läuft gut, bis plötzlich Sauerbein auftaucht, der natürlich nichts anderes im Sinn hat, als Lilas Blumengarten zu zerstören. In einem Gerangel geht auch noch Lilas Zauberstab kaputt. Was machen Kasperl und Leopold jetzt nur? Schaffen sie es, den Zauberstab zu reparieren und den Garten zu schützen? Bildquelle: ORF
