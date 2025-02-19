Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Eene Beene PferdemähneJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 784: Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Eene Beene Pferdemähne
23 Min.Folge vom 19.02.2025
Buffi ist furchtbar stolz auf sich, denn er hat ganz alleine ein wunderschönes Pferdchen gebastelt. Die Bastelanleitung dazu hat er am Fensterbrett gefunden. Gerade als er dem Kasperl und den Kindern sein Werk zeigt, hören sie jemanden um Hilfe rufen. Natürlich laufen Kasperl und Buffi sofort los, um zu helfen. Kaum sind sie weg, erscheint der Zauberer Tintifax. Die Hilferufe waren nur ein Ablenkungsmanöver, um Kasperl und Buffi aus der Wohnung zu locken… Bildquelle: ORF
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