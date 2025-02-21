Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Villa FürchterlichJetzt kostenlos streamen
Folge 786: Servus Kasperl: Kasperl & Hopsi: Villa Fürchterlich
23 Min.Folge vom 21.02.2025
Der Gauner Siegi Schlitzohr möchte unbedingt die alte Villa im Wald kaufen. Und das so billig wie möglich. Darum heuert er den Waldgnom Malifax an, der es jedes Mal, wenn ein anderer Interessent zur Besichtigung der Villa kommt, mit seiner Zauberwurzel spuken lässt. So möchte niemand diese Spukvilla kaufen, und sie wird immer billiger. Kasperl und Hopsi, die diesen Schwindel aufdecken, machen diesem Gauner aber einen Strich durch die Rechnung... Bildquelle: ORF
