Folge 787: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Omas Krapfen sind die Besten
24 Min.Folge vom 22.02.2025
In Pimperlhausen findet der alljährliche Krapfenbackwettbewerb statt. Das erste Mal beteiligen sich auch die Hexenschwestern Irma und Urma auf ehrliche Weise daran, also ohne ihre Zauberkraft zu verwenden. Da aber ein gewisses Misstrauen gegenüber der neuerworbenen Ehrlichkeit der Hexen herrscht, ist es nicht verwunderlich, als Charlotte nach dem Kosten der Hexen-Krapfen spurlos verschwindet, dass der Verdacht sofort auf die beiden fällt. Nur die Kinder wissen, dass der Bösewicht Medusalem, der den Wettbewerb unbedingt gewinnen möchte, die Hexen gezielt hereingelegt hat... Bildquelle: ORF
