Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zickzackwumm!

ORF1Staffel 2025Folge 790vom 25.02.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Buffi: Zickzackwumm!

22 Min.Folge vom 25.02.2025

Kasperl macht sich große Sorgen um Buffi. Dieser macht nichts anderes, als die ganze Zeit Comic-Hefte zu lesen und spricht darum nur mehr in der "Zickzackwummsprache". Kasperl ist ratlos. Da wird Buffi von Zick und Zack, zwei Wesen aus dem Märchenland, entführt. Bildquelle: ORF

