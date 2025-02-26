Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die ZauberkrapfenJetzt kostenlos streamen
Servus Kasperl
Folge 791: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Zauberkrapfen
24 Min.Folge vom 26.02.2025
Kasperl und Leopold haben für ihre Freunde Faschingskrapfen gebacken. Als die beiden sich auf den Weg machen, um noch etwas Staubzucker zu besorgen, taucht der böse Zauberer Sauerbein auf. Er findet Süßes abscheulich und belegt die Krapfen mit einem Zauber. Jeder der davon isst, kann nur noch wie eine Kuh muhen. So kommt es, wie es kommen muss, und schon bald muhen die Gäste im Kasperlhaus… Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Servus Kasperl
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0