Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein Krapfen namens Oma(ma)
Servus Kasperl
Folge 793: Servus Kasperl: Kasperl & Co: Ein Krapfen namens Oma(ma)
23 Min.Folge vom 28.02.2025
In der Kasperlvilla soll ein Faschingsfest stattfinden, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Oma hat bereits einen ganzen Teller Faschingskrapfen gebacken, der Briefträger Bürzel hat schon alle Einladungen zugestellt, bis auf die der Hexe Urma, die war nicht zu Hause. Urma, die nun glaubt, nicht eingeladen zu sein, beschließt, sich ihren eigenen Faschingsspaß zu machen und stiehlt Omas Faschingskrapfen. Nicht nur das, sie verzaubert sie auch noch! Und so passiert es, dass die Omi selbst in einen Krapfen verwandelt wird... Bildquelle: ORF
