25 Min.Folge vom 04.03.2025
Pinguin Fritz möchte tanzen lernen. Nichts leichter als das, denken sich Kasperl und Leopold, doch es gestaltet sich schwieriger als erwartet. Ein Glück, dass plötzlich zwei Tanzlehrer auftauchen, die sich bereit erklären, Fritz zu helfen und ihn in ihr Tanzstudio einladen. Freudig geht der Pinguin mit den beiden mit, doch die vermeintlichen Tanzlehrer sind niemand anderer als die Räuber Zick und Zack… Bildquelle: ORF
