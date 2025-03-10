Zum Inhalt springenBarrierefrei
Servus Kasperl

Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Zauberjacke

ORF1Staffel 2025Folge 801vom 10.03.2025
Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Zauberjacke

Jetzt kostenlos streamen

Servus Kasperl

Folge 801: Servus Kasperl: Kasperl & Leopold: Die Zauberjacke

23 Min.Folge vom 10.03.2025

Trixi und Max haben eine geheimnisvolle Kiste im Zoo gefunden. Niemand weiß, woher sie kommt und von wem sie ist. Als sie sie öffnen, finden sie eine bunt glitzernde Jacke darin; keine Frage - die muss für Trixi sein! Doch als Trixi die Jacke anzieht, passiert etwas Eigenartiges: Trixi ist plötzlich schrecklich unhöflich und gemein zu Kasperl und den Tieren und zu allem Überdruss scheint sie auch noch Zauberkräfte zu haben … Bildquelle: ORF

